Хоспис для паллиативных детей открыт в Харькове

Хоспис для детей с неизлечимыми болезнями в терминальной стадии открыт на базе Харьковской городской детской больнице №5, сообщила пресс-служба Харьковского городского совета в четверг.

В отделении, рассчитанном на постоянное пребывание 20 детей с родителями, обеспечивается обезболивание, медицинский уход, специальное питание, а также психологическая помощь.

В сообщении отмечено, что со временем будут выделены бюджетные средства на расширение отделения.

"В ближайшее время в больнице откроется амбулатория для приема детей с расстройствами аутического спектра и другими психоневрологическими диагнозами", - отмечено в релизе горсовета.