Посольство ЕС в Украине призывает Раду проголосовать за медреформу на следующей неделе

Представительство Европейского Союза в Украине призывает народных депутатов поддержать законопроекты, касающиеся реформы системы здравоохранения, указывая на безотлагательность и важность реформы.

"На следующей неделе Верховная Рада рассмотрит два законопроекта по реформе здравоохранения (№6327, №6604). Принятие этих законов имеет важное значение. ... Мы призываем всех депутатов голосовать за эти два ключевых законопроекта в форме, предложенной правительством, на пленарном заседании Верховной Рады на следующей неделе. Реформы больше не должны откладываться", - говорится в сообщении посольства, опубликованном на его странице в Фейсбук в пятницу.

В посольстве указывают на то, что принятие данных законопроектов позволит активизировать изменения в системе здравоохранения, сделать ее доступной для всех граждан, одновременно повышая ее прозрачность и эффективность.

"Реформа уже давно откладываются и сейчас чрезвычайно важно взяться за устаревшую и неэффективную систему здравоохранения, унаследованную от советского прошлого, которая не способна предоставлять надлежащие услуги и страдает от коррупции и неэффективности", - отметили в Представительстве ЕС.

В посольстве обратили внимание на то, что несмотря на сравнительно высокие расходы на сферу здравоохранения показатели здоровья в Украине, также как и средняя продолжительность жизни, остаются одними из худших в Европе.

Дипломаты подчеркивают, что реформа предполагает переориентирование средств на предоставление услуг. "Мы приветствуем усилия украинского правительства произвести модернизацию системы здравоохранения", - добавили в посольстве.