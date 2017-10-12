Медицина

19:10 12.10.2017

Crown Agents на 100% выполнило закупку лекарств по дыхательным расстройствам у новорожденных за средства госбюджета-2017

Crown Agents на 100% выполнило закупку лекарств по дыхательным расстройствам у новорожденных за средства госбюджета-2017

 Британское закупочное агентство Crown Agents на 100% осуществило закупку препаратов для лечения дыхательных расстройств у новорожденных за средства государственного бюджета 2017 года.

Согласно релизу агентства, в настоящее время на ГП "Укрмедпостач" поставлено 1,37 тыс. флаконов природного фосфолипида (суспензия для эндотрахеального введения).

При закупке медикаментов было сэкономлено 2,1 млн грн из выделенных 51,1 млн грн, что позволит осуществить дополнительную закупку по данному направлению. В целом, годовая потребность в данном препарате составляет около 2, 86 тыс. флаконов.

Как сообщалось, 27 июля Министерство здравоохранения Украины подписало договора на закупку лекарств и изделий медназначения за средства госбюджета 2017 года на сумму 5,9 млрд грн с тремя международными организациями - программой развития ООН (ПРООН, UNDP), фондом ЮНИСЕФ и агентством Crown Agents.

Crown Agents объявило закупки лекарственных средств и изделий медназначения (ИМН) по пяти программам за средства государственного бюджета 2017 года в августе.

В рамках закупок за средства 2017 года Crown Agents закупит также тест-системы для диагностики ВИЧ/СПИД и сопровождения антиретровирусной терапии, медикаменты для заместительной терапии, эндопротезы и наборы для имплантации, контрацептивы для женщин с тяжелыми заболеваниями, а также расходники для определения уровня глюкозы в крови.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина становится интересной для производителей ИМН для стентирования – Crown Agents

Crown Agents дополнительно закупит лекарства и медизделия для детского гемодиализа на сэкономленные 14,5 млн грн

Минздрав будет распределять закупленные за бюджет стенты по клиникам, которые проводят экстренное стентирование пациентам с инфарктом

Crown Agents закупило на 36% больше тест-полосок для индивидуальных глюкометров

Crown Agents закупило за средства госбюджета-2016 лекарства и ИМН более чем на 100% от потребности

Киевская областная клиническая больница получила эндоскопическое оборудование

Crown Agents ожидает выполнения Минздравом необходимых процедур для замены просроченных лекарств

Crown Agents поставило первые препараты, закупленные за средства госбюджета 2016г

Crown Agents ведет переговоры с Gilead о закупке софосбувира

Crown Agents согласилось обнародовать информацию о размере своей комиссии, ПРООН отказалось показывать тексты договоров с Минздравом

ПОСЛЕДНЕЕ

БХФЗ планирует вывести на рынок до 6 новых препаратов к концу года

В Киеве пройдет акция с требованием декриминализации хранения конопли для личного потребления

Активисты просят выделить финансирование на лечение пациентов с ЮРА старше 18 лет

Гражданин Турции пытался провезти нелегально в Украину медпрепараты

Украина должна изменить подход к расчету потребности в обезболивающих препаратах

Победителем повторного конкурса на должность госсекретаря Минздрава стал первый замглавы Госрегистрационной службы

Общественные организации и пациенты ожидают упрощения требований к аптекам по хранению обезболивающих препаратов

Пациентские организации заявляют об изъятии у них документов Нацполицией

В ФПУ поддержали идею обсудить проект медреформы на форуме по вопросам здравоохранения 18 октября

Британский производитель медоборудования Elekta провел тренинг по работе на линейном ускорителе для сотрудников "ОХМАТДЕТа"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА