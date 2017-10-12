Crown Agents на 100% выполнило закупку лекарств по дыхательным расстройствам у новорожденных за средства госбюджета-2017

Британское закупочное агентство Crown Agents на 100% осуществило закупку препаратов для лечения дыхательных расстройств у новорожденных за средства государственного бюджета 2017 года.

Согласно релизу агентства, в настоящее время на ГП "Укрмедпостач" поставлено 1,37 тыс. флаконов природного фосфолипида (суспензия для эндотрахеального введения).

При закупке медикаментов было сэкономлено 2,1 млн грн из выделенных 51,1 млн грн, что позволит осуществить дополнительную закупку по данному направлению. В целом, годовая потребность в данном препарате составляет около 2, 86 тыс. флаконов.

Как сообщалось, 27 июля Министерство здравоохранения Украины подписало договора на закупку лекарств и изделий медназначения за средства госбюджета 2017 года на сумму 5,9 млрд грн с тремя международными организациями - программой развития ООН (ПРООН, UNDP), фондом ЮНИСЕФ и агентством Crown Agents.

Crown Agents объявило закупки лекарственных средств и изделий медназначения (ИМН) по пяти программам за средства государственного бюджета 2017 года в августе.

В рамках закупок за средства 2017 года Crown Agents закупит также тест-системы для диагностики ВИЧ/СПИД и сопровождения антиретровирусной терапии, медикаменты для заместительной терапии, эндопротезы и наборы для имплантации, контрацептивы для женщин с тяжелыми заболеваниями, а также расходники для определения уровня глюкозы в крови.