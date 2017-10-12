Медицина

15:31 12.10.2017

БХФЗ планирует вывести на рынок до 6 новых препаратов к концу года

БХФЗ планирует вывести на рынок до 6 новых препаратов к концу года

 ПАО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ) планирует вывести на рынок от четырех до шести новых препаратов, сообщил директор по реконструкции и развитию БХФЗ Александр Маринин журналистам в среду.

Речь идет, в частности о препаратах по сердечно-сосудистым заболеваниям и неврологии.

"Основные наши направления как в разработках, так и в промоции – препараты, которые влияют на сердечно-сосудистую систему, препараты от болезней, которые приводят к смертности и инвалидизации населения", - добавил коммерческий директор БХФЗ Евгений Сова.

В настоящее время в стадии разработки БХФЗ находятся 25 лекарственных средств.

БХФЗ входящий в ассоциацию "Производители лекарств Украины" (АПЛУ), в 2016 году вошел в десятку лидеров по объемам аптечных продаж – 4,2% рынка.

Как сообщалось, по итогам 2016 года предприятие увеличило чистую прибыль в два раза по сравнению с 2015 годом – до 118,702 млн грн.

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