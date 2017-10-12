В Киеве пройдет акция с требованием декриминализации хранения конопли для личного потребления

"Марш свободы" с требованием декриминализации незначительных правонарушений в сфере оборота наркотиков и урегулирования доступа к медицинскому каннабису пройдет в Киеве 28 октября.

На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг пресс-аташе "Марша свободы" Тарас Ратушный сообщил, что участники марша ждут изменений в приказ Министерства здравоохранения, который определяет 5 граммов каннабиса как пороговые для уголовного преследования без цели сбыта. По его словам, это самый низкий показатель среди стран Европы.

Т.Ратушный подчеркнул, что львиная часть судебных приговоров по наркопреступлениям касаются именно хранения для личных нужд, в то время как организованная наркопреступность преследуется не с таким размахом.

Адвокат, глава организации "Единое пространство" Геннадий Шабас, правозащитники изучили практику применения каннабиса в медицинских целях за рубежом и преследования за хранение каннабиса малых дозах в Украине. По его словам, общественная организация направила письмо правительству с вопросом о том, как реализуется наркополитика, на что получили ответ из департамента противодействия наркопреступности, в котором указано, что в случае создания рабочей группы Министерства здравоохранения департамент готов принять участие в разработке изменений в законодательство.

"Мы получили ответ от Министерства, в котором обозначено, что действительно... такая группа была создана в марте 2017 года... но что было сделано за это время - непонятно", - отметил он.

"Мы понимаем, что есть восприятие той проблемы, которую поднимает "Марш свободы" на уровне правительства и ключевых министерств", - сказал Т.Ратушный, подчеркнув, что теперь нужны конкретные действия со стороны рабочей группы Минздрава для разработки изменений в законодательство с целью декриминализации некоторых статей Уголовного кодекса в сфере незаконного оборота наркотиков, урегулирования законного доступа к каннабису в медицинских целях, разработки порядка применения это вещества.

По словам ведущего научного сотрудника Института физиологии им.Богомольца Дмитрия Исаева, чтобы каннабис стал лекарством в Украине, как за рубежом, общество и государство должны помочь ученым получить порядок использования этого вещества. Он пояснил, что действующие законы запрещают украинским ученым проводить исследования в этой области.

"Мы считаем, что декриминализации и медицинское использование конопли актуально... Все пациенты имеет право на доступ к эффективному лечению. И это право должно быть законодательно закреплено и защищено. А силы правоохранительной системы должны быть направлены на борьбу с организованной преступностью в сфере оборота наркотических веществ, вместо того, чтобы открывать тысячи уголовных производств в отношении мелких правонарушителей", - заявил глава общественной организации "украинская конопляная ассоциация"Александр Чижов.

"Мы принимаем участие в конопляном "Марше свободы" с требованиями предоставления законного доступа к лечению медицинским каннабисом всем лицам, которые в этом нуждаются, и декриминализации мелких правонарушений... Мы призываем всех, кто поддерживает эти требования, прийти 28 октября в 12.00 к Кабинету министров Украины и присоединиться к маршу", - подытожил он.

"Марш свободы" в поддержку реформ государственной наркополитики проходил в Киеве с 2005 по 2013 год с протестами против наркокоррупции и требованиями ратификации государственной стратегии по наркотикам. Такая стратегия впоследствии была принята.

В нынешнем году "Марш свободы" организован совместно общественными объединениями "Объективная реальность", "Наркополитика", "Единый опыт" при участии "Украинской конопляной ассоциации".