Украина должна изменить подход к расчету потребности в обезболивающих препаратах, отказавшись от ее определения на основании "прошлогодней потребности", считают в общественной организации "Украинская лига развития паллиативной и хосписной помощи (ПХП)".

В организации подчеркивают, что Министерство здравоохранения формирует потребность, собирая из регионов заявки о потребности в наркотических препаратах. В свою очередь фармацевтические предприятия закупают сырье для производства наркотических препаратов за рубежом, заказывая его в том объеме, который определяли регионы.

"Всю информацию аккумулирует Государственная служба по контролю за лекарственными средствами и наркотиками (Гослекслужба), которая подсчитывает потребность и через постановление правительства отправляет заявку в Международный комитет по контролю за наркотиками (МККН, INCB International Narcotics Control Board). Украина, таким образом, получает квоту на ввоз наркотиков и веществ, которую нельзя превышать", - отмечают в лиге.

Вместе с тем в общественной организации подчеркивают, что "областные управления здравоохранения часто исходят из так называемой "прошлогодней необходимости".

"В Украине существовала стигма по отношению к паллиативным пациентам, врачи неохотно назначают наркотические обезболивающие, поскольку должны были доказывать их необходимость и вести строгую отчетность. Больные и сегодня умирают в муках из-за негуманных подходов в системе здравоохранения. Поэтому главная задача для государства - отойти от нереалистичных цифр о необходимости в обезболивании, сформировать реальные квоты и дать возможность людям хотя бы за свои средства покупать обезболивания для своих родных", - подчеркивают в "Украинской лиге развития ПХП".

По данным ВОЗ, которые приводит общественная организация, Украина нуждается примерно в 500 кг наркотических веществ для обеспечения потребности неизлечимо больных, в то же время эта потребность в Украине определена на уровне 60 кг, при этом в 2016 году в Украину было поставлено только 46 кг наркотических веществ.

Обеспеченность обезболивания в Украине для паллиативных больных находится на уровне 20%.

90% аптек, находящихся в частной собственности, не хотят реализовывать обезболивающие препараты и вкладывать средства в специальные условия хранения наркотических средств.

Украина занимает предпоследнее место в Европе по потреблению обезболивающих препаратов (на последнем месте - Македония).

В общественной организации отмечают рост потребности в ПХП, обусловленный, в частности, старением населения и увеличением количества пожилых людей, страдающих от тяжелых хронических неизлечимых болезней, ростом уровня заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований, распространением неизлечимых заболеваний с выраженным хроническим болевым синдромом, высокими темпами распространения мультирезистентного туберкулезома, ВИЧ-инфекции/СПИДа, гепатита С и других тяжелых инфекционных заболеваний.

Как сообщалось, по данным "Украинской лиги развития ПХП", в Украине около 500 тыс. пациентов ежегодно нуждаются в паллиативной и хосписной помощи. Вместе с членами их семей таким образом около 2 млн человек ежегодной нуждаются в психологическом и медицинском сопровождении.