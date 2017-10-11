Медицина

17:43 11.10.2017

Победителем повторного конкурса на должность госсекретаря Минздрава стал первый замглавы Госрегистрационной службы

Победителем повторного конкурса на должность госсекретаря Минздрава стал первый замглавы Госрегистрационной службы

 Конкурсная комиссия Национального агентства Украины по вопросам государственной службы определила победителем конкурса на должность государственного секретаря Министерства здравоохранения Артема Янчука, в настоящее время занимающего должность первого заместителя главы Государственной регистрационной службы Украины.

Как сообщается на сайте Нацагенства, такое решение комиссия приняла на заседании во вторник.

Как сообщает Минздрав на совей странице в Фейсбук, А.Янчук не имеет конфликта интересов.

Как сообщалось, в сентябре Кабинет министров Украины отказался назначить государственным секретарем Министерства здравоохранения заместителя директора госпредприятия "Государственный экспертный центр" (ГЭЦ) Наталью Шолойко из-за конфликта интересов, так как ее семья связана с фармацевтическим бизнесом. Ее супруг Александр Хейломский - соучредитель фирмы "Ридан" и заместитель председателя правления ЧАО "Индар", специализирующаяся на производстве генно-инженерных инсулинов, дочь Татьяна Хейломская возглавляет фирму "МВЗ Инструментс", которая известна поставками медицинского оборудования для ЧАО "Индар" по завышенным ценам.

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