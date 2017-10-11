Пациентские организации заявляют об изъятии у них документов Нацполицией

Пациентские организации – благотворительный фонд "Пациенты Украины" и всеукраинская благотворительная организация "Всеукраинская сеть ЛЖВ" заявляют об изъятии у них документов Национальной полицией.

"Сегодня следователи Главного управления Нацполиции по согласованию Генеральной прокуратуры Украины пришли с постановлением Печерского суда об изъятии документов из офиса БФ "Пациенты Украины" и ВБО "Всеукраинская сеть ЛЖВ" для проведения внеплановых налоговых проверок и ревизий, а также судебно-экономической и судебно-почерковедческой экспертиз", - сообщается в заявлении пациентских организаций, переданном в агентство "Интерфакс-Украина".

Пациентские организации сообщают, что Нацполиция и Генпрокуратура обвиняют руководство организаций в присвоении средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

"Наши организации постоянно проходят аудит, а на сайтах в открытом доступе есть вся финансовая отчетность организации. Нас поддерживают крупнейшие международные организации, поэтому открытие уголовных производств против нас - это неприкрытая попытка запугать и парализовать работу наших организаций", - считает исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" Ольга Стефанишина.

Она подчеркнула, что Глобальный фонд регулярно привлекает внешних аудиторов для подтверждения целевого использования средств организации.

По информации Всеукраинской сети ЛЖВ, организация уже получила копии восьми судебных постановлений о возбуждении уголовных производств Службой безопасности Украины.

Пациентские организации отмечают, что средства Глобального фонда в Украине получают 588 организаций, в том числе 354 лечебных учреждения (СПИД-центры, туберкулезные диспансеры) и 124 исправительные учреждения.

Глобальный Фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией был основан Организацией Объединенных Наций в январе 2002 года для улучшения финансирования национальных программ, направленных на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией, в странах с недостаточным количеством собственных ресурсов.