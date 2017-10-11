Британский производитель медоборудования Elekta провел тренинг по работе на линейном ускорителе для сотрудников "ОХМАТДЕТа"
Производитель медицинского оборудования Elekta (Ведикобритания) провел тренинг для сотрудников клиники "ОХМАТДЕТ" по работе на линейном ускорителе ElektaSynergy®S, смонтированном в новом корпусе клиники, сообщил руководитель выступающего заказчиком строительства "ОХМАТДЕТа" госпредприятия "Укрмедпроектбуд" Богдан Боруховский.
"Специалисты компании-производителя (Elekta) провели успешные многоступенчатые учебные тренинги работы на линейном ускорителе ElektaSynergy®S, который был смонтирован в новом корпусе "Охматдета" в июне 2017 года", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".
По его словам, компания-поставщик бесплатно обновила всю необходимую инфраструктуру линейного ускорителя и предоставила гарантийные обязательства, несмотря на то, что оборудование четыре года находилось в подвале недостроенного корпуса больницы "Охматдет".
Вместе с тем, как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" советник уголовной практики адвокатского объединения "Юридическая фирма Ario" Владислав Грищенко, выступающий адвокатом экс-главы госпредприятия "Укрмедпроектбуд" Руслана Коваля, линейный ускоритель, закупленный для "Охматдета" за средства госбюджета в 2012 году, до сих пор находился под арестом в связи с обвинениями Р.Коваля в завышении его стоимости.
Он отметил, что "оборудование приобрело ГП "Укрмедпроектбуд" за 59 млн грн и в 2013 году в надлежащем виде было поставлено в Украину в полной комплектации. Условия закупки соответствовали требованиям законодательства и никем не оспариваются"
"Арест на оборудование был наложен по надуманным основаниям - правоохранители взяли арифметическую разницу между таможенной стоимостью и ценой, по которой его приобрели для "Охматдета", не учитывая при этом, что договором в эту же стоимость (59 млн грн) кроме цены самого оборудования, заложена также и стоимость создания помещения со специфическими техническими требованиями , монтаж и наладка оборудования, стоимость обучения персонала", - сказал он.
Комментируя превышение цены покупку линейного ускорителя над его рыночной стоимостью, В.Грищенко отметил, что "ответы о реальной цене в Украине подобного уникального оборудования могла бы дать товароведческая экспертиза, что однозначно сняло бы все вопросы, однако она проведена, как минимум, с явным нарушением принципа объективности".
"Информацию о гипотетически возможных ценах на поставку схожего оборудования (однако в меньшей комплектации) экспертам предоставили дистрибьютеры фирмы-конкурента, указав их в диапазоне от 12 до 14 млн грн. В то же время, сторона защиты установила, что эти же фирмы в тот же период времени совершали поставку в Украину линейных ускорителей по ценам от 26 (базовая комплектация) до 76 миллионов гривен", - сказал он, отметив, что "в уголовном производстве продолжает фигурировать цена завышения стоимости оборудования как арифметическая разница таможенной стоимости и договорной цены".
Юрист также сообщил, что в 2016 году представители английской фирмы-производителя посетили Киев, проинспектировали оборудование и по результатам проверки сообщили о возможности продления гарантии на него.
По информации В.Грищенко, уголовное производство по данному вопросу уже передано в суд, но рассмотрения по данному делу еще не начались.
Он также подчеркнул, что арест линейного ускорителя и судебное разбирательство не являются препятствием для эксплуатации медоборудования.
"Нахождение под арестом не является непреодолимым препятствием для того, чтобы эксплуатировать оборудование", - сказал В.Грищенко.
Вместе с тем, Б.Боруховский опроверг информацию об аресте линейного ускорителя.
Как сообщалось, диагностическая система AnyScan ОФФЕКТ/КТ/ПЕТ, линейный ускоритель и компьютерный томограф сформируют в клинике "Охматдет" уникальный комплекс для диагностики и лечения онкологических заболеваний, который позволяет обнаружить опухоли на ранних стадиях. Все эти три одиницы тяжелой медтехники были закуплены за средства госбюджета. Линейный ускоритель и компьютерный томограф находились на складах "Охматдета", диагностическую систему AnyScan ОФФЕКТ/КТ/ПЕТ следователи НАБУ в ходе следственных мероприятий обнаружили на сладе в Винницкой области.
По информации Минздрава, за последние несколько месяцев Минздраву и ГП "Укрмедпроектбуд" удалось также вернуть дорогостоящие дизель-генераторы, необходимые для подстраховки питания во время важных операций в случае перебоев электричества.
Ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса "Охматдета" запланирован на декабрь 2017 года. Окончательное завершение всех строительных работ запланировано до конца 2018 года, открытие для пациентов - в первом полугодии 2019 года.