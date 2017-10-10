Средства на погашение задолженности по зарплате медработникам поступят в регионы в ближайшие дни

На погашение задолженности по выплате заработной платы медицинским работникам будет направлено 81,7 млн грн, средства в регионы будут направлены в ближайшие дни, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в релизе.

Согласно информации, предоставленной структурными подразделениями по вопросам здравоохранения областных и Киевской городской государственной администрации, необеспеченность коммунальных учреждений здравоохранения фондом оплаты труда с начислениями на 2017 год к концу года составит около 2,7 млрд грн.

Ранее заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк отметил, что Минздрав направил в бюджетный комитет два запроса: один – на выделение в 2018 году 2,5 млрд грн для предотвращения возникновения аналогичной задолженности по выплате зарплаты, второй – на 8 млрд для повышения оплаты труда врачей на два тарифных разряда в следующем году.

Как сообщалось, Кабинет министров 27 сентября принял решение о распределении 559 млн грн резерва медицинской субвенции на выплату задолженности по заработной плате работникам здравоохранения, а также предоставление медпомощи больным хронической почечной недостаточностью методом гемодиализа и больным сахарным и несахарным диабетом.

Ранее профессиональный союз работников здравоохранения Украины 19 сентября провел акцию протеста с требованиями выплатить задолженность по заработной плате, увеличить объем медицинской субвенции, установить медработникам государственных и коммунальных медицинских учреждений надбавку за престижность работы.