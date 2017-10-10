Только 2% украинских ученых довольны уровнем финансирования

Абсолютное меньшинство (2%) украинских ученых считают, что их научная деятельность финансируется в достаточной мере, свидетельствуют данные опроса социологической группой "Рейтинг", обнародованных на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

В то же время, согласно данным опроса, 55% считают, что она финансируется частично, 35% - что их деятельность вообще не финансируется.

Почти каждый четвертый (28% опрошенных) рассматривают возможность покинуть работу ученого в пользу другой деятельности. Основной причиной опрошенные называют неудовлетворительный уровень оплаты труда (87% респондентов). 41% указывают разочарование в развитии украинской науки, 57% считают недостаточным уровень финансирования их научных разработок, 19% предпочли бы реализоваться в другой сфере.

26% респондентов рассматривают возможность переезда за границу для осуществления научной деятельности. Среди тех, кто задумывается о такой "научной эмиграции" больше ученых из Львова, меньше всего – из Одессы.

В то же время, отвечая на вопрос "подавались ли Вы за последние 5 лет на получение научных грантов от органов государственной власти в Украине или международных организаций" 2/3 респондентов ответили отрицательно, в то время как лишь 33% положительно. При этом лишь каждый пятый из тех, кто подавался на такие гранты, их получал.

Согласно результатам опроса, 47% считают, что получить грант от международных организаций довольно сложно, и только 33% считают, что это можно сделать довольно легко.

При этом 86% опрошенных считают, что ученые должны заниматься популяризацией науки, однако только 45% заявили, что лично занимаются такой деятельностью, в частности, читают лекции, публикуются в ненаучных журналах, дают комментарии в СМИ, принимают участие в телепрограммах. Кроме того, почти 90% респондентов поддерживают идею создания в Украине Центра популяризации науки и поддержки отечественных научных исследований.

Исследование было проведено социологической группой "Рейтинг" с 4 по 30 сентября 2017 года по заказу общественного союза "Форум украинского партнерства", среди сотрудников научных учреждений Днепра, Киева, Львова, Одессы и Харькова. В исследовании принимали участие 1 тыс респондентов из 35 научных учреждений.