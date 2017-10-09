Частные и государственные медучреждения должны находиться в равных условиях – мнение

Частные и государственные медицинские учреждения должны находиться в равных условиях, дискриминация частных медучреждений не допустима, считает коммерческий директор лаборатории "Синэво" Николай Скавронский.

"Говоря про систему здравоохранения Украины, все всегда подразумевают только государственные лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ). Складывается впечатление, что частные ЛПУ либо не существуют вообще, либо они настолько малы, что их можно совсем не брать в расчет", - сказал он в ходе в "круглого стола", посвященного вопросам частной медицины на минувшей неделе в Киеве.

Н.Скавронский отметил, что частные клиники обладают большим, чем государственные опытом в ряде медицинских областей, в частности в сфере IVF (экстракорпоральное оплодотворение), лабораторной и функциональной диагностики, стоматологии.

Н.Скавронский подчеркнул, что частные ЛПУ отличаются от государственных, в частности, "предоставлением клиентоориентированного сервиса, в центре которого стоит не врач, а именно пациент и его интересы".

"Именно по этой причине крайне важно не дискриминировать частные клиники в сравнении с государственными. Частная медицина платит налоги и сборы, в том числе за счет которых потом существует и государственная система здравоохранения", - сказал он, отметив, что в 2016 году компания "Синэво" заплатила различных налогов и сборов около 100 млн грн.

Коммерческий директор "Синэво" отметил случаи, когда государственные ЛПУ предоставляют платные услуги, в частности за лабораторные исследования по ценам, которые сопоставимы с ценами частных лабораторий, но не несут при этом расходов, которые несут частные клиники, в том числе на аренду помещений, официальные заработные платы, обучение, дорогостоящее оборудование.

"На выходе (у частных лабораторий - ИФ) остается всего лишь около 10-12% полученных от клиентов денег, из которых потом еще и уплачивается налог на прибыль. Кстати, деньги клиентов не падают частным клиникам сами по себе, регулярно и автоматически. За клиента надо бороться, конкурировать, и нет никаких гарантий, что деньги будут", - сказал он.

По мнению Н.Скавронского, необходимо полностью устранить дискриминацию частных медицинских учреждений по форме собственности, устранив преференции в доступе к финансовым ресурсам у одних провайдеров за счет других. "Крайне важно создать условия, когда на платном медицинском рынке все поставщики медицинских услуг будут играть по одинаковым экономическим правилам. Тогда будет происходить честная конкуренция в интересах пациента и именно он будет "голосовать" своим кошельком за того, кто предоставляет более качественные услуги и сервис", - подчеркнул он.

Сеть лабораторий "Синэво/Synevo" входит в медицинский холдинг Medicover и состоит из 41 лаборатории в Восточной и Центральной Европе: Германия, Польша, Румыния, Беларусь, Турция, Украина, Грузия, Молдова, Сербия. Штаб-квартира медицинского холдинга Medicover — Брюссель, Бельгия.

В настоящее время насчитывается около 160 лабораторных центров в более, чем 50 городах Украины.