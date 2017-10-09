Медицина

18:30 09.10.2017

Более половины частных медучреждений специализируются на стоматологии

Более половины частных медучреждений специализируются на стоматологии

 Более половины частных медицинских учреждений (2543) специализируются на стоматологии, сообщил член парламентского комитета по вопросам здравоохранения Алексей Кириченко.

На своей странице в сети Фейсбук он отметил, что в частной медицине также развита терапия, ультразвуковая диагностика, акушерство и гинекология, а также неврология.

Вместе с тем А.Кириченко подчеркнул проблему неформальных платежей и теневого сектора в здравоохранении.

"По словам, представителей частной медицины, даже в 10 раз большая заработная плата в их секторе не мотивирует переходить врачей из бюджетных больниц. Проведенные исследования показывают существование еще одного теневого бюджета системы здравоохранения, который формируется из неформальных платежей", - сказал он.

Кроме того, А.Кириченко отметил отсутствие равного доступа украинцев к медицинской помощи как в государственном, так и в частном секторе.

"Работодателям, которые готовы предоставить своим работникам полис добровольного медицинского страхования, государство ставит палки в колеса, не позволяя отнести эти средства к статье расходов. Нужны изменения, в первую очередь в законодательных актах", - считает А.Кириченко.

По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время в Украине работает 5034 учреждения здравоохранения частной и коллективной формы собственности, что превышает количество государственных (801) и коммунальных учреждений здравоохранения (3421).

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