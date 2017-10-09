Более половины частных медучреждений специализируются на стоматологии

Более половины частных медицинских учреждений (2543) специализируются на стоматологии, сообщил член парламентского комитета по вопросам здравоохранения Алексей Кириченко.

На своей странице в сети Фейсбук он отметил, что в частной медицине также развита терапия, ультразвуковая диагностика, акушерство и гинекология, а также неврология.

Вместе с тем А.Кириченко подчеркнул проблему неформальных платежей и теневого сектора в здравоохранении.

"По словам, представителей частной медицины, даже в 10 раз большая заработная плата в их секторе не мотивирует переходить врачей из бюджетных больниц. Проведенные исследования показывают существование еще одного теневого бюджета системы здравоохранения, который формируется из неформальных платежей", - сказал он.

Кроме того, А.Кириченко отметил отсутствие равного доступа украинцев к медицинской помощи как в государственном, так и в частном секторе.

"Работодателям, которые готовы предоставить своим работникам полис добровольного медицинского страхования, государство ставит палки в колеса, не позволяя отнести эти средства к статье расходов. Нужны изменения, в первую очередь в законодательных актах", - считает А.Кириченко.

По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время в Украине работает 5034 учреждения здравоохранения частной и коллективной формы собственности, что превышает количество государственных (801) и коммунальных учреждений здравоохранения (3421).