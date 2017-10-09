Медицина

17:13 09.10.2017

Фармкомпании не понимают новой процедуры и методологии расширения Нацперечня лекарственных средств

Фармкомпании не понимают новой процедуры и методологии расширения Нацперечня лекарственных средств

 У фармацевтических компаний возникают вопросы по поводу новой процедуры и методологии расширения Национального перечня основных лекарственных средств, связанных с определением экономической целесообразности применения препаратов, сообщила исполнительный директор Комитета по здравоохранению Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Наталья Сергиенко.

"На сегодняшний момент процедура включения препаратов в Нацперечень не совсем понятна производителям, которые хотят подать заявки на включение препарата. Это естественно, так как процедура новая, ранее не используемая", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

Н.Сергиенко отметила, в частности, сложности с определением цены, которую необходимо использовать для расчетов, а также сложности с определением стоимости медицинской услуги, что влияет на экономическую целесообразность использования препарата.

"В случае необходимости длительной госпитализации пациента непонятно определение экономической целесообразности применения препарата. А это данные, которые необходимо подать в досье для включения препарата", - сказала она.

"Можно сказать, что у компаний есть вопросы к процедуре, к методологии – и без их четкого понимания сложно иметь уверенность в расширении Национального перечня и пополнении его нужными для наших пациентов препаратами", - подчеркнула Н.Сергиенко, отметив, что фармсообщество надеется получить ответы на свои вопросы в ближайшее время.

Как сообщалось, Европейская Бизнес Ассоциация заявила, что производители лекарственных средств для планирования регистрации, перерегистрации препаратов и их участия в закупках 2018 года должны как можно скорее получить разъяснения относительно того, какие медикаменты будут включены в Национальный перечень основных лекарственных средств.

По информации Министерства здравоохранения, с начала 2017 года экспертный комитет получил на рассмотрение 15 заявок о включении лекарственных средств в Национальный перечень основных лекарственных средств, 13 из этих заявок "не имели всех необходимых сопроводительных материалов".

Нацперечень лексредств утвержден в марте 2017 года. После его утверждения Минздрав разъяснил, что с 1 января 2018 года действует норма, позволяющая заказчикам после обеспечения 100% потребности в лекарствах из Нацперечня, закупать также препараты не входящие в него.

Нацперечень основных лекарственных средств формируется на основе рекомендаций Экспертного комитета по отбору и использованию основных лекарственных средств. Эксперты, входящие в состав этого совещательного органа Минздрава, учитывают базовый перечень основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), международный опыт, потребность пациентов, мнение общественности и экономическую целесообразность применения лекарственных средств при формировании рекомендуемой версии Нацперечня. Затем рекомендованную версию специалисты Минздрава дорабатывают с учетом отраслевых стандартов. После этого новая версия Нацперечня утверждается Минздравом.

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