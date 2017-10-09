Фармкомпании должны как можно скорее получить разъяснения относительно дополнения Нацпереченя – ЕБА

Производители лекарственных средств для планирования регистрации, перерегистрации препаратов и их участия в закупках 2018 года должны как можно скорее получить разъяснения относительно того, какие медикаменты будут включены в Национальный перечень основных лекарственных средств, считают в Европейской Бизнес Ассоциации.

"Понимание этого производителями необходимо обеспечить как можно скорее. Иначе может сложиться ситуация, когда регулирование принято, но воспользоваться им для организации своевременного участия лекарственного средства в закупках компания-производитель уже не сможет", – отмечено в релизе ЕБА.

Как отмечается в документе, ассоциация получила подтверждение от экспертного комитета о том, что финальный перечень препаратов, которые могут быть внесены в Национальный перечень основных лекарственных средств может быть обнародован в ближайшие дни.

Кроме того, в ассоциации также отметили отсутствие четкого понимания относительно заполнения заявления на включение лекарственного средства в перечень, что замедляет процесс его формирования на 2019 год. Проблемы потенциальных заявителей состоят, в частности, в невозможности провести/оценить правильность расчетов относительно фармакоэкономической оценки препарата, отсутствии понимания правил, которыми пользуются эксперты относительно оценки эффективности применения лекарственного средства, неопределенности правил, которыми необходимо пользоваться в случае наличия у производителя препарата с разной дозировкой.

"Ассоциация ожидает продолжения взаимодействия с органами государственной власти в разрезе этого регулирования и получения информации, которая будет способствовать большей степени определенности среди компаний-производителей лекарственных средств", - отмечено в релизе.

Вместе с тем ЕБА приветствует официальный перенос даты вступления в силу требований относительно обязательного применения Национального перечня при закупке лекарств за бюджетные средства и выписывании пациентам безоплатных или льготных рецептов.