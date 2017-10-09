Общественный совет при Минздраве инициирует создание check-листа функциональных возможностей медицинских информсистем

Общественный совет при министерстве здравоохранения Украины инициирует создание check-листа функциональных возможностей медицинских информационных систем (МИС), с которыми будут работать медицинские учреждения в рамках внедрения электронной системой здравоохранения eHealth.

Соответствующее открытое обращение к разработчикам программного обеспечения с целью сбора предложений по разработке check-листа обнародовано на странице заместителя главы общественного совета при Минздраве Тимофея Бадикова в соцсети "Фейсбук".

В обращении отмечено, что некоторые информационные системы успешно используются учреждениями здравоохранения на протяжении 10-15 лет, другие – созданы в течение года из-за внедрения системы eHealth и не всегда могут выполнять функции полноценных МИС.

Главврач медицинского учреждения, который принимает решение о приобретении той или иной МИС, из-за отсутствия времени и опыта в данной сфере не всегда может оценить соответствие информационной системы требованиям медучреждения, что приводит к трате бюджетных средств.

Кроме того, в некоторых случаях решения о внедрении МИС принимаются на уровне местных советов, в соответствии с чем, контракты подписываются "на основе непрозрачных процедур, по непонятным факторам оценки качества и соответствия МИС.

При этом с одной и той же МИС работают все местные медучреждения (районные, городские, областные) – от больших больниц до маленьких амбулаторий вне зависимости от их потребностей в функционале МИС.

Решение о приобретении той или иной МИС должно приниматься исключительно главврачем, отмечено в тексте обращения

"Главный врач, зная функционал своего учреждения и перспективы его развития, обращается к утвержденному Минздравом check-листу МИС, сравнивает его функционал с функционалом предложенной МИС, оценивает, насколько данная система может удовлетворить функционал, необходимый медучреждению", - отмечено в обращении.

Предложения от разработчиков программного обеспечения относительно функциональных возможностей принимаются до 13 октября.