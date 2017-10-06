Медицина

19:20 06.10.2017

Экспертный комитет с начала 2017 г. получил 15 заявок о включении лекарственных средств в Нацперечень

С начала 2017 года на рассмотрение экспертный комитет получил 15 заявок о включении лекарственных средств в Национальный перечень основных лекарственных средств.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве здравоохранения, 13 из этих заявок "не имели всех необходимых сопроводительных материалов".

"Экспертный комитет направил перечень всех замечаний, однако за время, которое было отведено на их устранение, документы не были исправлены", - сообщили в Минздраве.

Вместе с тем, в ведомстве отметили, что две поданные заявки в настоящее время находятся на рассмотрении экспертов.

"В ближайшее время они примут решение, рекомендовать ли эти препараты в Нацперечень", - подчеркнули в Минздраве.

Как сообщалось, Нацперечень лексредств утвержден в марте 2017 года. После его утверждения Минздрав разъяснил, что с 1 января 2018 года действует норма, позволяющая заказчикам после обеспечения 100% потребности в лекарствах из Нацперечня, закупать также препараты не входящие в него.

Ряд пациентских организаций заявили, что введение Нацперечня лишает их возможности получать необходимое лечение, в частности, в Нацперечень не вошли препараты для лечения орфанных заболеваний. При этом Минздрав сообщил, что производители лекарственных средств для лечения орфанных заболеваний не подавали заявок на включение в Национальный перечень основных лекарственных средств.

Нацперечень основных лекарственных средств формируется на основе рекомендаций Экспертного комитета по отбору и использованию основных лекарственных средств. Эксперты, входящие в состав этого совещательного органа Минздрава, учитывают базовый перечень основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), международный опыт, потребность пациентов, мнение общественности и экономическую целесообразность применения лекарственных средств при формировании рекомендуемой версии Нацперечня. Затем рекомендованную версию специалисты Минздрава дорабатывают с учетом отраслевых стандартов. После этого новая версия Нацперечня утверждается Минздравом.

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