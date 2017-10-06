Апелляционный хозсуд Киева отклонил апелляцию "Санофи-Авенсис Украина" на списание с нее 50 млн грн

Киевский апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляцию фармацевтической компании ООО "Санофи-Авенсис Украина", входящей в глобальную "Санофи" (Sanofi), на списание с нее 50 млн грн в пользу мошенников.

Как сообщается в заявлении "Санофи", текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", "компания намерена обжаловать это решение в Высшем хозяйственном суде Украины, а также рассматривает возможность официально приступить к решению данного спора в рамках международного инвестиционного арбитража против Украины, что предусмотрено украинско-французским Соглашением о взаимном содействии и взаимной защите инвестиций от 1994 года".

"С марта 2017 компания страдает от действий мошенников, которые путем незаконного, по ее мнению, судебного решения Хозяйственного суда Киева, вынесенного на основании поддельных документов, без учета аргументов "Санофи" и с многочисленными процедурными нарушениями, добились списания с ее счетов почти 50 млн грн", - заявляет "Санофи".

В компании отметили, что "упомянутые мошеннические действия происходят при содействии со стороны судебной системы и представителей Государственной исполнительной службы".

"Несмотря на все усилия и предпринятые предусмотренные законодательством меры, апелляционный суд отклонил все доводы и доказательства компании относительно подделки первичных документов, послуживших основанием отказа проведении экспертизы оригиналов, проигнорировал уголовное производство по факту использования истцами поддельных документов и даже после того, как истцы не выполнили обязательное решение суда и отказались предоставлять доказательства в подтверждение своего искового требования, вынес решение в их пользу", - отмечено в заявлении фармкопании.

В "Санофи" называют отклонение апелляции "правовым беспределом", который не только препятствует деятельности ООО "Санофи-Авентис Украина", но "является грубым нарушением обязательств Украины перед иностранными инвесторами и наносит значительный ущерб инвестиционной привлекательности страны в целом".

Как сообщалось, 6 июля "Санофи-Авентис Украина" заявила, что мошенники незаконно списали с ее счетов 42 млн грн. Списание было проведено в рамках исполнения решения Хозяйственного суда Киева.

Согласно информации Единого реестра судебных решений, Хозсуд Киева 15 июня вынес решение взыскать с компании "Синофи-Авенсис Украина" в пользу ООО "Хоса-Плекс Украина" (Киев) 17,083 тыс., грн, в пользу ООО "Финансовая компания "Ависто" (Киев) – 39,604 млн грн.

В общей сложности исполнительная служба списала со счетов "Санофи-Авенсис Украина" в пользу мошенников 50 млн грн.