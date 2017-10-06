Медицина

13:18 06.10.2017

Минимум 40% медработников не дезинфицируют руки и мединструменты перед осмотром пациента

Минимум 40% медицинских работников не дезинфицируют руки и медицинские инструменты перед осмотром пациентов.

Такие данные обнародовала ассоциация "Служба организации инфекционного контроля", а также Всеукраинская ассоциация медицинских сестер по результатам аудита медучреждений в рамках проекта "Чистая больница – безопасная для пациента".

Во время аудита была проведена проверка 300 медицинских учреждений по соблюдению медицинским персоналом требований гигиены.

Статус безопасных для пациента получили 165 медучреждений.

В сообщении отмечено, что в странах Европейского Союза ежегодно регистрируют около 4 млн случаев внутрибольничных инфекций.

"У нас эта цифра меньше, поскольку реальную ситуацию скрывает персонал – фиксируется только то, что уже нельзя скрыть", - цитирует пресс-служба проекта слова президента Ассоциации медицинских сестер Украины Галины Ивашко.

Организаторы проекта отметили необходимость внедрения стандартов больничной гигиены на уровне приказов Министерства здравоохранения Украины.

Проект "Чистая больница – безопасная для пациента" стартовал в мае 2012 года.

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