Минимум 40% медработников не дезинфицируют руки и мединструменты перед осмотром пациента
Минимум 40% медицинских работников не дезинфицируют руки и медицинские инструменты перед осмотром пациентов.
Такие данные обнародовала ассоциация "Служба организации инфекционного контроля", а также Всеукраинская ассоциация медицинских сестер по результатам аудита медучреждений в рамках проекта "Чистая больница – безопасная для пациента".
Во время аудита была проведена проверка 300 медицинских учреждений по соблюдению медицинским персоналом требований гигиены.
Статус безопасных для пациента получили 165 медучреждений.
В сообщении отмечено, что в странах Европейского Союза ежегодно регистрируют около 4 млн случаев внутрибольничных инфекций.
"У нас эта цифра меньше, поскольку реальную ситуацию скрывает персонал – фиксируется только то, что уже нельзя скрыть", - цитирует пресс-служба проекта слова президента Ассоциации медицинских сестер Украины Галины Ивашко.
Организаторы проекта отметили необходимость внедрения стандартов больничной гигиены на уровне приказов Министерства здравоохранения Украины.
Проект "Чистая больница – безопасная для пациента" стартовал в мае 2012 года.