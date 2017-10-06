Занимающаяся медисследованиями Quintiles IMS покупает у бельгийских больниц персональные данные пациентов

Не менее 15 из сотни госпитальных центров Бельгии продавали конфиденциальные данные своих пациентов компании Quintiles IMS, занимающейся обработкой медицинской информации, сообщила в пятницу газета Le Soir.

По данным издания, Quintiles IMS платит 22 евро за койко-место в год, чтобы получать информацию о методах лечения и применяемых медикаментах, а также о стоимости услуг.

Цель такого сбора информации - изучение и анализ практики соответствующих больниц, чтобы выделить наиболее успешную. С одной стороны, пишет Le Soir, такие выводы полезны для того, чтобы медики могли лучше и дешевле лечить. С другой - это крайне важная информация для фармацевтических фирм и производителей медицинского оборудования, которая дополняет их маркетинг. Поэтому Quintiles IMS намерена продавать результаты обработки данных пациентов.

Издание отмечает, что при этом возникает вопрос о законности такого получения данных. Газета пишет, что персональные медицинские данные относятся к категории "чувствительных данных", обладание, обработка и обмен которыми должны декларироваться Комиссией по защите частной жизни.

В контрактах, с которыми удалось ознакомиться Le Soir, Quintiles IMS заявляет о своих обязательствах уважать закон о защите частной жизни. Но, в то же время, в тексте содержится указание на то, что обработка получаемой информации "невозможна на основе анонимных данных".

В ответ на просьбу газеты разъяснить эту оговорку фирма ограничилась сообщением, что "очень серьезно относится к частной жизни пациентов и обязуется уважать законы и правила стран", в которых она работает.

Представитель службы медицинского страхования Жан Эрмесс осудил расширяющуюся "коммерциализацию" данных здравоохранения. По его мнению, которое приводит Le Soir, "красная линия" в этом вопросе пересечена, и он требует строгого регулирования передачи подобных сведений.

"Необходимо, чтобы используемые данные были строго анонимными и чтобы их передача служила исключительно для проектов, цель которых улучшение здравоохранения и борьба против злоупотребления антибиотиками, а не торгашество", - считает Ж.Эрмесс.