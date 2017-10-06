Одна из вакцин от гриппа уже получила позитивное заключение Гослекслужбы

Вакцина для профилактики гриппа корейского производства "ДжиСиФлю" получила позитивное заключение Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками относительно соответствия требованиям украинских стандартов, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" начальник управления качества лекарственных средств Гослекслужбы Людмила Горлова.

"Одна вакцина – "ДжиСи Флю ("Грин Кросс Корпорейшен", Корея – ИФ) уже прошла контроль. По ней уже есть позитивные заключения от 4 и 6 октября на повторный ввоз. Остальные вакцины в настоящее время проходят контроль", - сказала она.

Как сообщалось, три из четырех вакцин с обновленным штаммовым составом актуальным для эпидемического сезона 2017-2018 прошли перерегистрацию летом, еще одна вакцина – в начале сентября.

Общественная организация "Родители за вакцинацию" выразила обеспокоенность отсутствием по состоянию на начало октября соответствующих заключений Гослекслужбы, без которых препараты не доступны для использования.

Как сообщалось, четыре производителя перерегистрировали в Украине вакцины с обновленным штаммом вируса гриппа, актуального для эпидемического сезона 2017-2018 гг. В частности, перерегистрацию прошла вакцина французского производства "Ваксигрипп" ("Санофи Пастер С.А."), нидерландского – "Инфлувак" ("Эбботт Биолоджикалз Б.В."), корейского – "ДжиСи Флю", а также китайская "Инфлуенза Ваксин" ("Хуалан Биолоджикал Бактерин Ко., Лтд.").