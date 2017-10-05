Медицина

18:04 05.10.2017

Киевсовет реорганизовал центр крови в коммунальное некоммерческое предприятие

Киевский городской совет реорганизовал "Киевский городской центр крови" в коммунальное некоммерческое предприятие путем его слияния с "Дорожной станцией переливания Юго-Западной железной дороги".

Соответствующее решение принято на заседании Киевского горсовета в четверг.

"Структура будет осуществлять управление Киевским городским центром крови, Дорожной станцией переливания крови Юго-Западной железной дороги и восьмью отделениями трансфузиологии в городских больницах", - отмечено в релизе Киевсовета.

Единая служба крови буде осуществлять автоматизированное управление процессом заготовки, переработки и хранения донорской крови и ее компонентов. Помимо этого служба должна также сформировать единый реестр доноров крови и ее компонентов.

В сообщении отмечено, что в настоящее время около 38% крови заготавливается отделениями трансфузиологии городских больниц без надлежащих условий, оборудования и стандартизации технологических процессов, а также их соответствующего контроля.

Создание предприятия позволит обеспечить централизованный контроль качества заготовки, повысить инфекционную безопасность заготовки и использования крови и ее компонентов.

Объединение учреждений и введение централизованного исследования заготовленной донорской крови позволит частично решить вопрос кадрового дефицита, а именно вопрос нехватки врачей и среднего медицинского персонала лабораторной службы, отмечено в сообщении.

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