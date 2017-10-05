Реформа медицины происходит давно благодаря инициативам местного самоуправления

Реформа системы здравоохранения на местах происходит уже достаточно длительное время благодаря инициативам местного самоуправления, считает первый вице-президент общественной организации "Клуб мэров" Александр Мазурчак.

"Реформирование медицины происходит уже довольно давно, и ее результаты зависят исключительно от инициатив и решений местного самоуправления", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах семинара "Клуба мэров" в Киеве в четверг.

В качестве примера успешных инициатив по реформированию на местах А.Мазурчак привел опыт Винницы, Одессы, Мариуполя, Харькова, Мукачево, Каменец-Подольского, Вознесенска.

"В Виннице и Одессе уже давно внедрили эффективную систему электронного учета пациентов, в Харькове - инновационный техническое оборудование, в Мукачево - эффективное развитие первичного звена медицины", - сказал он.

А.Мазурчак отметил эффективность механизма государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения.

"Когда я работал городским головой, у нас была такая ситуация: люди приходили и на территории больницы просили поставить частный аппарат УЗИ или томограф. Город давал согласие, но взамен оговаривал определенное количество пациентов (квоту), которые в этом центре должны обслуживаться бесплатно, например, сколько пациентов будут направляться через управление социальной защиты. Этот подход правильный", - сказал он.

Как сообщалось, ранее А.Мазурчак отметил, что предложенная правительством медицинская реформа уничтожит систему бесплатной медицинской помощи и призвал Верховную Раду не принимать ее.