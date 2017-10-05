Турция планирует по итогам 2017 г. принять около 30 тыс. украинских медтуристов

Турция планирует по итогам 2017 года принять на лечение и реабилитацию около 30 тыс. медицинских туристов из Украины, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор официального представительства Турецкой ассоциации медицинского туризма THTC-Украина Ибрахим Юнсал.

По его словам, в 2016 году Турция приняла для лечения и реабилитации 25 тыс. украинских пациентов.

При этом по итогам девяти месяцев 2017 года лечение и реабилитацию в Турции уже прошли 27 тыс. пациентов из Украины.

Он также сообщил, что Турция развивает программы обучения и повышения квалификации для украинских медиков, финансирование которых полностью осуществляет правительство и Министерство здравоохранения Турции.

В рамках этих программ ежегодно около 100 украинских врачей проходят обучение новейшим медицинским технологиям в Турции.

И.Юнсал подчеркнул, что росту потока медицинского туризма из Украины в Турцию способствует, в частности, отсутствие визового режима с Украиной, а также высокое качество медуслуг и использование новейших медицинских технологий в частных и государственных клиниках Турции.