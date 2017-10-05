Проблема фальсификата актуальна для фармрынка Украины, но оценить ее масштаб сложно из-за отсутствия информации – эксперты

Проблема фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств актуальна для фармацевтического рынка Украины, но оценить ее масштаб сложно из-за отсутствия открытой информации от Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба), считают в фармацевтической корпорации "Артериум".

"На наш взгляд, эта проблема для Украины актуальна. Периодически появляются распоряжения Гослекслужбы о запрете реализации фальсифицированных лекарств. Точно оценить ее масштаб сложно, так как в последнее время нет открытой статистической информации о количестве серий лекарственных средств, проверенных Гослекслужбой, и количеству выявленных фальсифицированных препаратов", - сообщили в корпорации.

В "Артериуме подчеркивают, что за последние три года эффективность борьбы с фальсифицированными и контрафактными лекарствами существенно снизилась, несмотря на то, что в Украине еще в 1990-х годах была создана достаточно эффективная система выявления и изъятия с рынка фальсифицированных лекарств, которая позволяла оградить пациентов от их использования. Вместе с тем действия правоохранителей по выявлению организаторов фальсификации лекарств и привлечения их к уголовной ответственности были менее эффективными, "так как за последние 20 лет были лишь единичные случаи вынесения судебных решений о наказании фальсификаторов".

"В последние три года эффективность работы системы противодействия фальсификации лекарств снизилась в связи с введением правительством моратория на проверки бизнеса, организационными, финансовыми и кадровыми проблемами регуляторных органов", - подчеркнули в фармкорпорации.

В "Артериуме" считают, что для более эффективной борьбы с фальсификатом и контрафактом на фармрынке необходимо обновить и выполнять стратегию, предусмотренную двумя программами борьбы с фальсификацией лексредств, утвержденными Кабмином еще в 2000-х годах, а также потребовать от Гослекслужбы и Минздрава контроля за выполнением этой стратегии.

Комментируя возможные механизмы контроля продажи лекарственных средств через интернет, в корпорации "Артериум" отмечают, что "продажа лекарственных средств через интернет должна выполняться компаниями, имеющими лицензии на право розничной торговли лекарственными средствами и соответствующие лицензионные условия для этого вида деятельности".

"Гослекслужба, как орган лицензирования этой деятельности, должна контролировать такие компании в соответствии с действующими регуляторными требованиями", - считают в фармкорпорации.

Как сообщалось, корпорация "Артериум" в 2016 году инвестировала в разработку новых препаратов 106 млн. грн, по итогам 2017 года корпорация планировала увеличить такие инвестиции на 50-80%.

В корпорацию "Артериум" входит производитель антибиотиков ПАО "Киевмедпрепарат", а также производитель препаратов на растительной основе ПАО "Галичфарм. В продуктовом портфеле корпорации болем 140 препаратов. В частности, в продуктовый портфель "Артериума" входят генерические и оригинальные лекарственные средства 11 из 14 фармакотерапевтических групп.

Одним из ключевых собственников корпорации является контролируемая бизнесменом Константином Жеваго группа "Финансы и Кредит" (Киев).