Медицина

18:34 04.10.2017

Столичная сеть аптек незаконно реализовывала лексредства, включая наркотические и психотропные препараты

Сеть аптек в Киеве реализовывала без выдачи фискального чека лекарственные средства, в том числе наркотические и психотропные препараты, опускающиеся исключительно по рецепту, сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук" первый заместитель главы Государственной фискальной службы (ГФС) Сергей Билан.

Согласно сообщению, в ходе расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) была установлена группа лиц, создавших ряд фиктивных предприятий, чтобы прикрыть незаконную торговлю медицинскими препаратами через сеть аптек. При этом часть реализуемых таким образом препаратов была с истекшим сроком годности.

"В результате проведенных обысков выявлены и изъяты лекарственные средства на сумму около 5 млн грн, денежные средства в национальной и иностранной валюте, печати фиктивных предприятий, компьютерная техника, первичная финансово-хозяйственная документация, черновая документация», - написал С.Билан

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Интерфакс-Украина
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