Медицина

14:23 04.10.2017

АМКУ рекомендует МЭРТ и Минздраву разработать техусловия взаимозаменяемости расходников для гемодиализа

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендует Министерству здравоохранения и Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ) разработать и утвердить в пределах полномочий техусловия или стандарты, которые бы регулировали взаимозаменяемость расходных материалов для гемодиализа.

Как сообщила на своей странице в Фейсбук государственный уполномоченный АМКУ Светлана Панаиотиди, такую рекомендацию, обязательную для выполнения, АМКУ принял по результатам исследования рынков оборудования и расходных материалов для гемодиализа.

В частности, Комитет рекомендует Минздраву и МЭРТ разработать нормативные документы, которые бы регулировали взаимозаменяемость расходников для каждого из аппаратов гемодиализа, эксплуатируемых в больницах Украины, на основании проведенных экспертных оценок соотношения польза/риск, и с учетом мирового опыта стран, регуляторные органы которых применяют высокие стандарты качества.

Кроме того, АМКУ рекомендует ведомствам разработать и утвердить дополнения к протоколам медпомощи пациентам с пятой стадией почечной недостаточности с применением гемодиализа или перитонеального диализа. В частности, указать показания, основания и порядок перевода этих пациентов с использования расходных материалов одного производителя на расходные материалы другого.

Также АМКУ рекомендует разработать нормативные документы по стандартизации требований к формированию предмета закупки с учетом свойств расходных материалов для гемодиализа по их взаимозаменяемости и оригинальности.

"Ситуация по закупке расходных материалов для гемодиализа всегда была напряженной. Надеюсь, Минздрав и МЭРТ разработают то, что необходимо", - подчеркнула С.Панаиотиди.

Как сообщалось, в настоящее время в Украине гемодиализ получают около 6 тыс. пациентов. При этом процедуру получают только около 25% нуждающихся в ней пациентов. В частности, в Украине гемодиализ получают 125 пациентов на 1 млн населения, в Беларуси – 285, в Польше – 456, Германии – 950.

Согласно международным стандартам лечения, каждому пациенту нужно не менее 156 процедур гемодиализа в год.

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