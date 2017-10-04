Распорядители бюджетных средств по программе реимбурсации возместили аптечным учреждениям 235 млн грн

Распорядители бюджетных средств за апрель-май возместили аптечным учреждениям, принимающим участие в программе "Доступные лекарства", 235 млн грн, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на заседании правительства в среду.

По ее словам, в настоящее время в программе принимают участие 6,6 тыс. аптечных учреждений (каждая третья аптека).

За шесть месяцев действия программы отпущено 6,5 млн рецептов.

У.Супрун также отметила, что Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность включения в следующем году в реестр препаратов, стоимость которых подлежит возмещению, лекарственных средств еще по нескольким нозологиям.

"Постепенно программа ("Доступные лекарства" - ИФ) будет расширяться. В перспективе в следующем году будет добавлено в нее две-три нозологии", - сказала она.

Она также отметила, что в апреле 2018 года в рамках программы реимбурсации планируется введение электронных рецептов, что упростит сбор статистической информации.

Как сообщалось, программа реимбурсации "Доступные лекарства" стартовала в Украине 1 апреля 2017 года. В настоящее время в реестр программы входит 198 позиций, стоимость 32 из них государство возмещает в полном объеме.