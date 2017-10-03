Медицина

17:10 03.10.2017

Тарифа в 370 грн будет достаточно для значительного улучшения материально-технического оснащения медучреждений "первчики"

При введении принципа "деньги идут за пациентом", тарифа в 370 грн будет достаточно для улучшения материально-технического оснащения учреждений оказания первичной медицинской помощи, считает заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк во время конференции во вторник.

"Тарифа в 370 грн за пациента будет достаточно для того, чтобы эффективные учреждение "первички" с хорошим количеством пациентов очень сильно почувствовал свое материально-техническое и финансовое улучшение", - сказал он.

Как сообщалось, Верховная Рада в июне в первом чтении проголосовала законопроект №6327, предусматривающий изменение механизма финансирования системы здравоохранения. В частности, речь идет о внедрении принципа "деньги идут за пациентом", при котором государство на первичном уровне оплачивает врачу сумму за каждого, пациента, который подписал с ним соответствующий договор в соответствии с тарифом, утвержденным Кабмином. При этом предусматриваться повышающие коэффициенты за ведение врачами детей и лиц пожилого возраста.

Изначально планировалось, что тариф за одного будет составлять 210 грн.

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Интерфакс-Украина
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