Реформирование здравоохранения увеличит поток медтуристов в Украину

Реформирование системы здравоохранения, в частности, улучшение качества предоставления услуг, модернизация оборудования в украинских медучреждениях, а также внедрение современных методов лечения увеличит поток медицинских туристов в Украину, считает президент Украинской ассоциации медицинского туризма Виолетта Янышевская.

"Если мы сможем обеспечить качественные услуги достойного уровня, включая сервисные, привлечь современное оборудование, внедрить современные методы лечения, за которыми сейчас наши граждане едут за границу, то, конечно же, наши медучреждения станут конкурентоспособными на международной арене и соответственно мы сможем ожидать значительный рост медицинского турпотока в Украину", - сказала она во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

В настоящее время в Верховной Раде зарегистрирован ряд законопроектов направленных на реформирование системы здравоохранения, в частности, правительственные законопроекты №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств и законопроект №6604 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения государственных фингарантий предоставления медуслуг и лексредств.

Кроме того, также зарегистрировано несколько парламентских альтернативных законопроектов, разработанных профильным комитетом Рады – об организации медицинского обслуживания населения (№7065), об основах государственной политики здравоохранения (№2409)