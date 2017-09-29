Киевская "Фармация" с начала программы реимбурсации реализовала препараты по рецептам на сумму около 15 млн грн

Киевское КП "Фармация" за время действия программы реимбурсации реализовала лекарственные средства по сердечно-сосудистым заболеваниям, бронхиальной астме и сахарному диабету ІІ типа почти по 298 тыс. рецептов на общую сумму около 15 млн грн.

По данным на сайте предприятия, в августе "Фармация" отпустила препараты по 47 тыс. рецептам на сумму 2,6 млн грн, что на 3 тыс. рецептов и 250 тыс. грн соответственно меньше, чем в июле.

В сообщении отмечено, что по состоянию на 19 сентября все распорядители бюджетных средств рассчитались за отпущенные в августе препараты по программе "Доступные лекарства".

В настоящее время в Киеве к программе реимбурсации присоединилось 25 аптечных сетей – 277 аптечных учреждений, 56 из них являются коммунальными.

Как сообщалось, программа реимбурсации Доступные лекарства" стартовала в Украине 1 апреля 2017 года. В программе принимают участие препараты для лечения середечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета второго типа. В настоящее время в реестр программы входит 198 позиций, стоимость 30 из них государство возмещает в полном объеме.