Медицина

15:55 29.09.2017

В Киеве с середины сентября отравились грибами 20 человек, в том числе 6 детей

В Киеве с середины сентября в больницы попало 20 человек, отравившихся грибами, среди них шестеро детей, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на департаменте здравоохранения.

"Врачи в очередной раз призывают киевлян в случае подозрения на отравление грибами не заниматься самолечением, а немедленно вызвать скорую, потому что такие состояния могут быть смертельно опасным", - сказано в сообщении пресс-службы КГГА.

Отмечается, что отравление грибами особенно трудно поддается лечению у маленьких детей.

"К тому же врачи утверждают, что грибы сами по себе "тяжелая" пища для детского желудка, поэтому употребление этого продукта малышами категорически запрещается медиками. Так же грибы - неприемлема пищей для беременных женщин", - сказано в сообщении КГГА.

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