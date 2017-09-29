Кабмин обнародовал постановление об отсрочке применения Нацперечня основных лексредств

Кабинет министров Украины обнародовал постановление "Некоторые вопросы закупки лекарственных средств" об отсрочке обязательного применения Национального перечня основных лекарственных средств при закупке препаратов медучреждениями, которые полностью или частично финансируются за средства государственного или местного бюджетов.

Согласно обнародованному постановлению, медучреждения смогут до 1 января 2018 года закупать любые препараты, зарегистрированные в Украине и включенные в Государственный реестр лекарственных средств, а аптеки отпускать такие препараты по рецепту безоплатно или на льготных условиях.

Как сообщалось, 16 марта 2017 года Кабинет министров утвердил новый Национальный перечень основных лекарственных средств, а также ряд изменений в некоторые нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми медучреждения, финансируемые за средства государственного или местного бюджета, с 1 сентября 2017 года должны были закупать препараты исключительно из Нацперечня.

Кроме того, с 1 июля также должна была вступить в силу норма, согласно которой безоплатно или на льготных условиях аптеки должны были отпускать пациентам по рецепту препараты, включенные в перечень.

Несколько пациентских организаций выступили против данного нововведения, поскольку обновленная редакция перечня не включает в себя ряд препаратов, жизненно необходимых для некоторых категорий пациентов, которые получают их безоплатно или на льготных условиях.

В свою очередь, 23 августа Кабмин принял решение перенести дату вступления в силу соответствующих норм на 1 января 2018 года, но текст данного постановления не был обнародован.

27 сентября правительство утвердило новое постановление о переносе соответствующих норм.