Четыре вакцины перерегистрировали в Украине с обновленным штаммом вируса гриппа

Четыре вакцины перерегистрировали в Украине с обновленным штаммом вируса гриппа, актуального для эпидемического сезона 2017-2018 годов.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения Украины, в соответствии с рекомендациями ВОЗ перерегистрированные вакцины содержат штаммы "Гонконг", "Брисбен" и "Мичиган".

Перерегистрацию прошла вакцина французского производства "Ваксигрипп" ("Санофи Пастер С.А."), нидерландского – "Инфлувак" ("Эбботт Биолоджикалз Б.В."), корейского – "ДжиСи Флю" ("Грин Кросс Корпорейшен"), а также китайская "Инфлуенза Ваксин" ("Хуалан Биолоджикал Бактерин Ко., Лтд.")

В настоящее время вакцины проходят экспертную оценку в Государственном экспертном центре (ГЭЦ), отмечено в сообщении министерства.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что вакцинация против гриппа не входит в национальный календарь прививок, в соответствии с чем, вакцины от гриппа не закупаются за средства государственного бюджета

Ранее компания "Санофи Пастер" сообщала, что ее вакцины уже находятся на складах Украины и появятся в продаже после получения заключения ГЭЦ о соответствии качества вакцины требованиям системы здравоохранения Украины.