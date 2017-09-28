Медицина

16:22 28.09.2017

Гослекслужба внедряет систему управления и анализа в сфере оборота наркотиков

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) вводит в эксплуатацию унифицированную систему управления и анализа в сфере оборота наркотиков (УСУАН).

Согласно сообщению, обнародованному на сайте ведомства, в настоящее время система позволяет подавать документы в электронном виде, а также вести историю обмена документами между Гослекслужбой и субъектом хозяйствования.

Кроме того, УСУАН предоставляет доступ к лицензионному реестру, актуализирует информацию с учетом внесенных лицензиатом изменений в орган лицензирования, позволяет сократить время обработки документов путем их поступления напрямую к специалистам.

Согласно пресс-релизу разработчика программного обеспечения ООО "МедстарСолюшенс" (Харьков), система управления и анализа позволит Гослекслужбе прослеживать все операции с контролируемыми веществами, начиная с выдачи лицензий и разрешений на ввоз или вывоз и заканчивая распределением среди конечных потребителей. Это облегчит мониторинг и управление данными о производстве, изготовлении, потреблении, запасов контролируемых веществ.

"Будучи также электронным хранилищем информации о национальных мерах контроля и о выявленных фактах незаконного оборота таких веществ, система призвана обеспечить своевременный обмен информацией как на национальном, так и на международном уровнях", - отмается в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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