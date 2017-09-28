Медицина

15:37 28.09.2017

Минздрав планирует разработать концепцию развития неонатальной службы в Украине

Министерство здравоохранения Украины при поддержке Фонда медицинской помощи детям (Children’s Medical Care Foundation) планирует разработать концепцию развития неонатальной службы в Украине.

Как сообщается в пресс-релизе министерства, меморандум о сотрудничестве, подписанный с фондом 25 сентября, предусматривает привлечение украинских врачей к международной программе обмена, проведение международными экспертами тренингов для украинских врачей-неонатологов, детских анестезиологов и медицинских сестер с целью повышения уровня предоставления неонатальной помощи в Украине.

"Именно от уровня подготовки врачей и их стремления к самоусовершенствованию зависит жизнь и здоровье пациентов, поэтому инвестиции в обучение и качественные знания врачей являются бесценными", - цитирует пресс-служба ведомства слова и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун.

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Интерфакс-Украина
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