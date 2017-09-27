Международные закупки сэкономили значительную часть средств госбюджета – Счетная палата

Закупки лекарственных средств через международные организации в 2015-2016 году сэкономили значительную часть бюджетных средств, но не обеспечили своевременный доступ пациентов к препаратам.

Согласно решению Счетной палаты, обнародованному на сайте, о результатах проведения аудита эффективности использования средств госбюджета, выделенных в 2015-2016 годах - первом полугодии 2017 года на осуществление закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ИМН) международными специализированными организациями, срок от момента оплаты до поставки лекарственных средств составляет около 20 месяцев.

"Сравнение одинаковых объемов и номенклатуры таких закупок свидетельствует о том, что общая экономия средств государственного бюджета в этот период (2015-2016 год) составляла, согласно расчетам, 373,6 млн грн или около 39% стоимости проверенных закупок. В то же время цель закона № 269 от 19.03.2015 (о закупках через международные организации – ИФ) по части обеспечения своевременного доступа пациентов к необходимым препаратам не была достигнута", - отмечено в решении.

В целом, в документе отображены ранее обнародованные замечания Счетной палаты – отсутствие объективности при выборе международных организаций для осуществления закупок, надлежащей организации процедурных вопросов закупок, несоответствие международных закупок лекарств требованиям законодательства к другим публичным закупкам, создание специальных условий для деятельности международных организаций, а также ненадлежащий уровень прозрачности, при котором они имели возможность не оглашать детали тендеров – участников закупок, ценовые предложения, условия и сроки поставки.

В решении отмечено, что при утверждении паспорта бюджетной программы ("Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера") была учтена только потребность в закупке лекарств, иммунобиологических препаратов и ИМН для медучреждений, что не соответствует приоритетам государственной политики в сфере здравоохранения по части профилактики заболеваний, снижения уровня заболеваемости, инвалидности и смертности.

Кроме того, в ведомстве считают, что расходы, определенные Минздравом и Министерством финансов на медзакупки, "не способствовали обеспечению социальной справедливости и защиты прав всех граждан на здравоохранение".

В Счетной палате утверждают также, что Минздрав не обеспечил надлежащее выполнение своих полномочий относительно определения необходимой номенклатуры – не разработал распорядительные документы по регламентации порядка определения и утверждения номенклатуры, не определил сроки ее рассмотрения и утверждения, не предусмотрел ответственность членов экспертных группы, которые принимают участие в формировании номенклатуры за принятые ими решения.

В решении отмечено, что закупка медикаментов и ИМН не лишили министерство несвойственных ему функций.

В свою очередь, международные специализированные организации, в целом, обеспечили выполнение обязательств по подписанным договорам. Цены, по которым они закупали лекарства в большинстве случаев ниже цен препаратов, которые закупал сам Минздрав в 2014 году.