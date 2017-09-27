Помощь при рождении ребенка будет начисляться на следующий день после подачи электронного заявления

Кабинет министров Украины установил, что назначение помощи при рождении ребенка должно происходить на следующий день после подачи заявления в электронном виде с использованием электронной подписи.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства социальной политики, соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров в среду.

Постановлением предусмотрено, что в случае подачи заявления для назначения помощи при рождении ребенка в электронной форме с использованием цифровой подписи органы социальной защиты населения обязаны назначить такую помощь не позднее следующего рабочего дня после получения заявления.

Выплата средств единовременной части помощи при рождении ребенка будет проводиться не позднее следующего операционного дня.