Правительство вновь перенесло дату ведения нормы о 100%-ной закупке лекарств из Нацперечня

Кабинет министров Украины вновь перенес на 1 января 2018 года дату вступления в силу нормы, в соответствии с которой медучреждения должны закупать лекарства исключительно из Национального перечня основных лекарственных средств.

Соответствующий проект постановления "Некоторые вопросы закупки лекарственных средств" был одобрен на заседании правительства в среду.

"Проект постановления подготовлен с целью отсрочить закупки по обновленному Национальному перечню на 1 января 2018 года, что позволит учреждениям здравоохранения получить больше времени, для того, чтобы подготовиться к закупке лекарственных средств, которые входят в обновленный перечень", - сказала и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на заседании правительства

Она отметила, что региональные специалисты уже прошли тренинг по применению порядка определения объемов потребности в закупке препаратов медицинских учреждений в соответствии с перечнем.

Проект данного постановления был обнародован на сайте Минздрава для общественного обсуждения 25 сентября.

Ранее, Минздрав утвердил список специалистов в регионах, ответственных за формирование потребности в закупке лекарств медицинскими учреждениями, которые полностью или частично финансируются за средства государственного или местного бюджетов, и разработал порядок формирования закупок.

Как сообщалось, 16 марта 2017 года Кабинет министров утвердил новый Национальный перечень основных лекарственных средств, а также ряд изменений в некоторые нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми медучреждения, финансируемые за средства государственного или местного бюджета, с 1 сентября 2017 года должны были закупать препараты исключительно из Нацперечня.

Кроме того, с 1 июля также должна была вступить в силу норма, согласно которой безоплатно или на льготных условиях пациентам по рецепту должны были отпускаться препараты, включенные в перечень. При этом несколько общественных организаций выступили против данного нововведения, поскольку обновленная редакция перечня не включает в себя ряд жизненно необходимых для некоторых категорий пациентов препаратов.

В свою очередь, 23 августа Кабмин принял решение перенести дату вступления в силу соответствующих норм на 1 января 2018 года, но текст данного постановления не был обнародован.