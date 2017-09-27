Медицина

14:29 27.09.2017

Признаки посттравматического синдрома есть лишь у 26% участников АТО

В Министерстве обороны Украины заявляют, что признаки посттравматического синдрома констатируются лишь у каждого четвертого участника антитеррористической операции на востоке страны.

"26% участников боевых действий имели отдельные признаки посттравматического синдрома. Из этих 26% 80% личного состава могут вернуться к нормальному функционированию психики в течении 2 месяцев", - рассказал на брифинге в среду в Киеве начальник Научно-исследовательского центра гуманитарных проблем Вооруженных сил Украины Назим Агаев.

Говоря об озвученной ранее отстраненным начальником клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Олегом Друзем цифре в 93% - тот заявил, что 93% участников АТО представляют потенциальную угрозу для общества и нуждаются в лечении, - Н.Агаев сказал: "Драматизирование и манипуляция цифрами не идет на пользу Вооруженным силам Украины, а используется нашими соседями сверху и справа, если смотреть на карту".

"На этой теме идет спекуляция, перекручивание, и мы уже озвучивает реальные цифры, которые ниже ранее озвученных", - отметил он.

В свою очередь, заместитель начальника Управления психологического обеспечения ВСУ Юрий Спицкий отметил, в Минобороны уделяют большое внимание работе с психологическим состоянием военнослужащих, так как "это личный состав и человеческий ресурс, который задействован в выполнении задач". По его словам, с начала года в зоне АТО психологическая помощь была оказана 4 тыс 380 военнослужащим.

"Психологи с начала 2017 года провели работу с 13 тыс военнослужащими. По чреждениям психологической реабилитации прошли 2 тыс 63 военнослужащих, такую реабилитацию за границей с начала года прошли 75. Санаторно-курортное лечение прошли 1 тыс 742 участника АТО и 111 членов их семей", - рассказал Ю.Спицкий.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Задолженность медикам по зарплате будет погашена до конца года

Суд арестовал помещение завода "Биола", земельные участки, недвижимость и Boeing 767 по делу ПриватБанка

Киевские хирурги удалили пациенту опухоль на мозге по новой методике

В Украине зарегистрирован 5-й случай столбняка за год

МИД поручил украинскому посольству в Турции изучить вопрос по эпидситуации в стране

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство вновь перенесло дату ведения нормы о 100%-ной закупке лекарств из Нацперечня

Украина обладает всеми необходимыми ресурсами для преодоления эпидемии ВИЧ/СПИД до 2030 г. - Супрун

Правительство утвердило распределение резерва медсубвенции в сумме 559 млн грн

Платформа "ПРО S VITA" планирует разработать концепцию национальной системы здравоохранения

Рада рекомендует правительству установить надбавку медработникам за престижность труда

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
умные часы
РЕКЛАМА