Признаки посттравматического синдрома есть лишь у 26% участников АТО

В Министерстве обороны Украины заявляют, что признаки посттравматического синдрома констатируются лишь у каждого четвертого участника антитеррористической операции на востоке страны.

"26% участников боевых действий имели отдельные признаки посттравматического синдрома. Из этих 26% 80% личного состава могут вернуться к нормальному функционированию психики в течении 2 месяцев", - рассказал на брифинге в среду в Киеве начальник Научно-исследовательского центра гуманитарных проблем Вооруженных сил Украины Назим Агаев.

Говоря об озвученной ранее отстраненным начальником клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Олегом Друзем цифре в 93% - тот заявил, что 93% участников АТО представляют потенциальную угрозу для общества и нуждаются в лечении, - Н.Агаев сказал: "Драматизирование и манипуляция цифрами не идет на пользу Вооруженным силам Украины, а используется нашими соседями сверху и справа, если смотреть на карту".

"На этой теме идет спекуляция, перекручивание, и мы уже озвучивает реальные цифры, которые ниже ранее озвученных", - отметил он.

В свою очередь, заместитель начальника Управления психологического обеспечения ВСУ Юрий Спицкий отметил, в Минобороны уделяют большое внимание работе с психологическим состоянием военнослужащих, так как "это личный состав и человеческий ресурс, который задействован в выполнении задач". По его словам, с начала года в зоне АТО психологическая помощь была оказана 4 тыс 380 военнослужащим.

"Психологи с начала 2017 года провели работу с 13 тыс военнослужащими. По чреждениям психологической реабилитации прошли 2 тыс 63 военнослужащих, такую реабилитацию за границей с начала года прошли 75. Санаторно-курортное лечение прошли 1 тыс 742 участника АТО и 111 членов их семей", - рассказал Ю.Спицкий.