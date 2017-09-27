Медицина

12:34 27.09.2017

Правительство утвердило распределение резерва медсубвенции в сумме 559 млн грн

Кабинет министров Украины распределил резерв медицинской субвенции в сумме 559 млн грн на выплату задолженности по заработной плате работникам здравоохранения, а также предоставление медпомощи нескольким категориям пациентов.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

"Целью постановления является распределение резерва медицинской субвенции для выплаты заработной платы работникам здравоохранения, а также обеспечение предоставления медицинской помощи больным хронической почечной недостаточностью методом гемодиализа и больным сахарным и несахарным диабетом", - сказала и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на заседании правительства в среду.

Она также отметила, что задолженность работникам здравоохранения в 2017 году составляет 2,7 млрд грн.

"У нас было совещание с вице-премьер-министром Степаном Кубивом. У нас уже есть план того, как покрыть эту задолженность", - сказала она.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, объем медицинской субвенцией предусмотренный государственным бюджетом 2017 года на лечение больных с почечной недостаточностью методом гемодиализа составляет 1,044 млрд грн, что на 32,9% меньше потребности (1,557 млрд грн), на лечение больных диабетом – 642, млн грн, что на 56,3% меньше от потребности (1,470 млрд грн).

Как сообщалось, профессиональный союз работников здравоохранения Украины 19 сентября провел акцию протеста с требованиями выплатить задолженность по заработной плате, увеличить объем медицинской субвенции, установить медработникам государственных и коммунальных медицинских учреждений надбавку за престижность работы.

В свою очередь, вице-премьер-министр Павел Розенко во время встречи с представителями профсоюза заверил, что задолженность будет погашена до конца года.

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Интерфакс-Украина
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