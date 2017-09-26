Экспертная платформа "ПРО S VITA" планирует разработать концепцию национальной системы здравоохранения, сообщил член правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый на пресс-конференции в понедельник.

"Мы привлечем экспертное сообщество по каждому сегменту, и каждый экспертный сегмент будет разрабатывать концептуальное виденье того, как двигаться дальше и план развития системы здравоохранения", - отметил он.

Речь идет о таких направлениях, как управление системой здравоохранения, кадровое обеспечение, наука, профессиональное самоуправление, система общественного здоровья, медобслуживание, система финансирования, информатизация, а также эффективная фармацевтическая политика.

Комментируя необходимость реформирования системы управления отраслью, он отметил, что создаваемая Министерством здравоохранения Национальной службы здоровья концентрирует властные полномочия и не исключает коррупционные риски.

"Мы предусматриваем децентрализацию – оплату договоров будет проводить одна институция, другая будет определять тарифы, стандартами здравоохранения будет заниматься врачебное сообщество совместно со специальным агентством управления качеством ", - отметил он.

Система финансирования, задекларированная платформой, предусматривает, гарантию государством оплаты из бюджета 70% потребности отрасли в финансировании.

По словам К. Надутого, законодательной основой для создания и функционирования новой национальной системы здравоохранения могут быть парламентские законопроекты №2409 "Об основах государственной политик здравоохранения" и №7065 "Об организации медицинского обслуживания населения в Украине".