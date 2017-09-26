Медицина

11:30 26.09.2017

Готовые препараты во время пожара на складских помещениях фармзавода "Биофарма" не пострадали

Готовые препараты во время пожара на складских помещениях фармацевтического завода "Биофарма" в Белой Церкви (Киевская обл.) не пострадали, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

"По предварительным данным, готовые препараты, находившиеся в складских помещениях, во время пожара не пострадали. В настоящее время оцениваются убытки от пожара", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, 25 сентября в 18:59 на складе сырья фармзавода "Биофарма" возник пожар. В результате инцидента никто не пострадал, пожар был локализован. Причины возникновения пожара пока не известны. В компании отмечают, что инцидент ограничивается складским объектом с сырьем и не повлиял на производство препаратов из плазмы и других лекарств.

ООО "Биофарма" входит в десятку крупнейших украинских производителей лекарственных препаратов. Выпускает более 20 иммунобиологических препаратов из донорской крови, препараты, полученные по технологии рекомбинантных ДНК и пробиотиков.

В 2014 году "Биофарма" построила фармацевтический завод в Белой Церкви (Киевская обл.), вложив в него $42 млн.

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