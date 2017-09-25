Медицина

13:59 25.09.2017

Комитет Рады разработал проект постановления об обеспечении соцзащиты медработников

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения разработал проект постановления о первоочередных мероприятиях для обеспечения социальной защиты медицинских работников и недопущения разрушения системы здравоохранения в Украине.

Текст постановления №7139, зарегистрированный в Раде 22 сентября, в настоящее время отсутствует.

Инициаторами постановления выступила глава комитета Ольга Богомолец, а также члены комитета – Александр Биловол, Татьяна Бахтеева, Олег Мусий, Андрей Шипко.

Как сообщалось, профессиональный союз работников здравоохранения Украины 19 сентября провели акцию протеста с требованиями выплатить задолженность по заработной плате, увеличить объем медицинской субвенции не менее чем на 3,9 млрд грн, установить медработникам государственных и коммунальных медицинских учреждений надбавку за престижность работы, обеспечить в полном объеме расходы на оплату труда работников Национальной академии медицинских наук (НАМН) Украины.

По информации Минздрава, по состоянию на 13 сентября 2017 года задолженность по выплате заработной платы медработникам составила 81,7млн грн.

В свою очередь, вице-премьер-министр Павел Розенко во время встречи с представителями профсоюза заверил, что задолженность будет погашена до конца года. Он также заверил, что в случае необходимости правительство будет инициировать внесение изменений в государственный бюджет 2017 года.

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