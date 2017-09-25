Медицина

10:48 25.09.2017

Число госпитализированных с кишечной инфекцией во Львове превысило 50

По состоянию на утро понедельника число госпитализированных с кишечной инфекцией во Львове возросло до 52 человек, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

По данным департамента, общее количество потерпевших составило 56 человек, но четыре человека отказались от госпитализации. По состоянию на утро 25 сентября, состояние 14 потерпевших близкое к тяжелому, остальных – средней тяжести.

Как сообщалось, все потерпевшие употребляли в пищу скумбрию горячего копчения, купленную в одном из киосков на рынке "Привокзальный" во Львове.

По указанному факту полиция открыла уголовное производство по признакам части 1 стати 325 УК Украины (нарушение правил борьбы с эпидемиями).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Задолженность медикам по зарплате будет погашена до конца года

Суд арестовал помещение завода "Биола", земельные участки, недвижимость и Boeing 767 по делу ПриватБанка

Киевские хирурги удалили пациенту опухоль на мозге по новой методике

В Украине зарегистрирован 5-й случай столбняка за год

МИД поручил украинскому посольству в Турции изучить вопрос по эпидситуации в стране

ПОСЛЕДНЕЕ

Треть пациентов медучреждений, подключенных к сервису "Поликлиника без очередей" записываются на прием через интернет

Экс-директор онкоцентра, подозреваемый в получении 380 тыс. грн взятки, вышел под залог 320 тыс. грн

Кабмин рассматривает возможность увеличения финансирования лечения граждан за границей

"Банк жизни" запустил первый в Украине публичный банк пуповинной крови

Безоплатное стентирование пациентов с инфарктом миокарда начнут проводить три медучреждения Киева

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog8021.html
РЕКЛАМА