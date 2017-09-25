Число госпитализированных с кишечной инфекцией во Львове превысило 50

По состоянию на утро понедельника число госпитализированных с кишечной инфекцией во Львове возросло до 52 человек, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

По данным департамента, общее количество потерпевших составило 56 человек, но четыре человека отказались от госпитализации. По состоянию на утро 25 сентября, состояние 14 потерпевших близкое к тяжелому, остальных – средней тяжести.

Как сообщалось, все потерпевшие употребляли в пищу скумбрию горячего копчения, купленную в одном из киосков на рынке "Привокзальный" во Львове.

По указанному факту полиция открыла уголовное производство по признакам части 1 стати 325 УК Украины (нарушение правил борьбы с эпидемиями).