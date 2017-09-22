Медицина

17:01 22.09.2017

Экс-директор онкоцентра, подозреваемый в получении 380 тыс. грн взятки, вышел под залог 320 тыс. грн

Экс-директор Харьковского областного клинического онкоцентра, заведующий кафедрой Харьковской медицинской академии последипломного образования Юрий Винник, подозреваемый в получении 380 тыс. грн взятки, вышел под залог, сообщил заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко.

"Суд установил меру пресечения содержание под стражей с возможностью внесения залога 320 тыс. грн. Насколько мне известно, он внес залог и вышел", - рассказал В.Зубко корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".

Он также отметил, что военная прокуратура просила установить существенно большую сумму залога – 1 млн 600 тыс. грн.

Как сообщалось, 15 сентября сотрудники СБУ под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона сил АТО задержали при получении взятки экс-директора Харьковского областного клинического онкоцентра, заведующего кафедрой Харьковской медицинской академии последипломного образования Юрия Винника. По данным правоохранителей, он, по указанию руководства вуза, требовал у своего коллеги (заведующего другой кафедрой) 380 тыс. грн за продление трудового контракта на новый срок.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Ю.Винник на протяжении многих лет возглавлял онкоцентр, но был уволен в 2016 году после ряда резонансных публикаций Харьковского антикоррупционного центра и отчета временной контрольной комиссии облсовета, пришедшей к выводу о возможном существовании потенциального конфликта интересов в связи с деятельностью арендующих на территории онкоцентра помещения фирм, совладельцем которых была дочь Ю.Винника.

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