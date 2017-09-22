Медицина

14:37 22.09.2017

Кабмин рассматривает возможность увеличения финансирования лечения граждан за границей

Кабинет министров Украины рассматривает возможность увеличения объема финансирования, направленного на лечение украинских граждан за границей, предусмотренного проектом государственного бюджета на 2018 год, сообщил Министерств финансов Украины Александр Данилюк "часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу.

"На лечение за границей во время подготовки бюджета ко второму чтению мы будем искать дополнительные ресурсы и возможности для того, чтобы это профинансировать", - сказал он.

Как сообщалось, проектом государственного бюджета на 2018 года предусмотрено 389,9 млн грн на лечение граждан за границей.

На данную программу из государственного бюджета 2017 года изначально было выделено 203 млн грн. В августе на эти нужды было дополнительно направлено 186 млн грн, что позволило пролечить еще 47 пациентов. При этом, по данным пациентских организаций, в 2017 году в лечении за рубежом нуждаются еще около 120 человек.

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Интерфакс-Украина
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