Благотворительный фонд "Банк жизни" запустил первый в Украине публичный банк пуповинной крови.

"На первом этапе работы банка планируется собрать 500 образцов, этап, когда украинский публичный банк будет воспринят и будет дана возможность сертификации валидации этих процессов европейским и американским системам", - сказал президент благотворительного фонда "Банк жизни" Ярослав Исаков на пресс-конференции в четверг.

В настоящее время, по его словам, банк располагает 100 образцами пуповинной крови, переданных ему представителем европейской сети FamiCord Якубом Бараном во время пресс-конференции.

"Эти образцы внесены в международный реестр. Фактически, с сегодняшнего дня "Банк жизни" является оперирующим банком. Вскоре - после передачи образцов и регистрации информации об их фенотипе на сайте фонда, интеграции в европейские сети - они станут доступны нашим пациентам", - отметил Я. Исаков.

По его словам, второй этап работы банка предполагает сбор 24 тыс. образцов пуповинной крови. Это позволит обеспечить потребность большинства пациентов Украины, нуждающихся в трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ГСК, костный мозг).

Ежегодно в Украине диагностируется около 7 тыс. случаев рака крови. Около половины таких пациентов нуждается в трансплантации, при этом 50% их них нужен неродственный донор.

Группа компаний FamiCordGroup объединяет 16 семейных и один публичный банк пуповинной крови. Последний был создан в 2011 году. В настоящее время публичный банк FamiCordGroup насчитывает 3,6 тыс. донорских образцов.

Как сообщил ранее главный врач Киевского центра трансплантации костного мозга Виктор Хоменко, для создания в Украине системы трансплантации костного мозга необходимо сформировать единую государственную информационную систему трансплантации, разработать порядок ввоза/вывоза трансплантатов гемопоэтических стволовых клеток, а также наладить процесс обмена донорскими материалами с иностранными реестрами/банками доноров.