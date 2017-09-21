Безоплатное стентирование пациентов с инфарктом миокарда начнут проводить три медучреждения Киева

Безоплатное стентирование пациентов с инфарктом миокарда начнут проводить три киевские медицинские учреждения Национальной академии медицинских наук, сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский на пресс-конференции в четверг.

Речь идет, в частности об Институте кардиологии им. академика Стражеско, Институте сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Амосова, а также Институте хирургии и трансплантологии им. Шалимова.

"Вчера соответствующий приказ о распределении (стентов и расходных материалов - ИФ) был подписан киевским департаментом, в соответствии с чем вскоре мы получим возможность предоставлять своевременную безоплатную помощь киевлянам", - отметил А.Линчевский.

Как сообщалось, британское закупочное агентство Crown Agents за средства госбюджета 2016 года закупило закупило 63,626 ед. изделий медназначения (ИМН), в том числе 10,354 тыс. стентов (7,762 тыс. стентов производства США, 2,592 тыс. стентов европейского производителя). Сэкономленные средства позволят закупить еще 5-7 тыс. стентов, что покроет около трех четвертей потребности в них.