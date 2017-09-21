Минздрав утвердил новый состав экспертного комитета по отбору основных лексредств

Министерство здравоохранения Украины утвердило новый состав экспертного комитета по отбору основных лекарственных средств.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, в состав комитета вошли шесть новых экспертов.

"Специалисты дополнили уже существующий состав национальных экспертов, которые выбирают лекарства в рекомендованную версию Национального перечня лекарственных средств, которые государство будет гарантировать пациенту бесплатно с 1 января 2018 года", - говорится в сообщении.

В результате конкурса в новый состав вошла Александра Лысенко (Институт последипломного образования НМУ им. А. Богомольца) Алла Подаваленко, Виктория Полищук, (обе - Харьковская медицинская академия последипломного образования), Олег Токовид (Национальная медицинская академия последипломного образования им. Л. Шупика), Александр Топачевский (Digital Health Outcomes), Мирослава Яременко (Государственный экспертный центр).

В то же время из состава комитета выбыл Сергей Рябоконь согласно его заявлению.

Как сообщалось, Минздрав объявил конкурс на донабор членов экспертного комитета, который осуществляет сравнительную оценку эффективности, безопасности и экономической целесообразности препаратов для их включения в Нацперечень.

Экспертный комитет по отбору основных лекарственных средств - постоянно действующий орган, члены которого назначаются министром здравоохранения в результате конкурсного отбора сроком на четыре года.